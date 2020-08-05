«Давно пора»: сыктывкарцы о запрете на продажу энергетиков детям

«Давно пора»: сыктывкарцы о запрете на продажу энергетиков детям05 августа 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
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Горожане в основном поддерживают инициативу
Госсовет Коми рассмотрит возможность запрета продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним по просьбам жителей региона. Для разработки проекта закона и его последующего общественного обсуждения будут собраны необходимая информация и предложения от заинтересованных лиц.
Портал PG11.ru сделал подборку комментариев сыктывкарцев под новостью об этом в своем официальном сообществе «ВКонтакте».
- Давно пора! - поддержала идею Юлия Холопова.
- Вообще бы их запретили в Коми! - негодует Елена Ленина.
- Только сейчас чухнулись. Детям кроме молока больше ничего не пробовать, - написал Василий Рыбак.
- Так они и не покупают. Им покупают алкаши, которые сидят около магазинов, - рассказала Надежда Латкина.
- А алкоголь только после 21 года, - предложила Наташа Ермолина.
- Да оставьте молоко и хлеб, а то всë что продаëтся вредно для ребенка, - саркастичный комментарий оставил Константин Каракчиев.
- Только хотят, как всегда. Не на ком бабки будет зарабатывать, если запретят. Целые поколения выросли, пока они хотят, - написала Зоя Франчук.
- Пусть соки пьют, а то деградация идет полным ходом, - отмечает Лена Кетова.
- По такой логике надо весь фастфуд и прочее запретить, - уверена Катя Вебер.
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05 августа 2020, 17:00
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