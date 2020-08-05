Фото дня в Сыктывкаре: бескрайние зеленые поля под синими небесами

@vladmakeenkov

- В последнее время мне очень нравится делать снимки полей панорамами, потому что нельзя с помощью одной горизонтальной или вертикальной фотографии передать всю их красоту и ширь.#сыктывкар #коми #природа #природароссии #люблюприроду #фотоманитнас #инстатаг

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