Фото дня в Сыктывкаре: бескрайние зеленые поля под синими небесами

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: бескрайние зеленые поля под синими небесами05 августа 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
@vladmakeenkov
@vladmakeenkov
- В последнее время мне очень нравится делать снимки полей панорамами, потому что нельзя с помощью одной горизонтальной или вертикальной фотографии передать всю их красоту и ширь.#сыктывкар #коми #природа #природароссии #люблюприроду #фотоманитнас #инстатаг
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
05 августа 2020, 18:15
Комментарии 0