Врач рассказал, как гипертоники должны вставать с кровати

Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова рассказала в интервью телеканалу «Звезда», какие правила необходимо соблюдать людям с гипертонией. Об этом сообщают РИА Новости.

- Гипертония — это очень серьезное длительное заболевание, которое требует постоянного и непрерывного лечения. Очень плохо поступают пациенты, которые бросают лекарственное лечение и «бросаются» на какие-то народные средства. Все это заканчивается довольно плохо, — пояснила врач.

Холмогорова описала процедуру правильного подъема с кровати для пациентов с гипертонией. По ее словам, не следует резко вставать, при этом подъем должен проходить постепенно, с небольшой зарядкой.

Кроме того, больным с таким диагнозом необходим более долгий сон, ввиду особенности их организма достигающий примерно десяти часов, добавила врач.

Специалист указала, что у людей гипертонией «нет и не будет нормального артериального давления», а может быть лишь целевой уровень, «который достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема лекарств», подобранных для каждого пациента в индивидуальном порядке.

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