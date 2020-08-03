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Фото дня в Сыктывкаре: вечернее поле под мягким одеялом тумана03 августа 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Софья Мельникова / Фото дня в Сыктывкаре: вечернее поле под мягким одеялом тумана
Софья Мельникова
- Чтобы обрести покой и умиротворение не обязательно ехать куда-то далеко. Иногда достаточно пройтись по туманному полю с самыми близкими друзьями и просто помолчать.
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