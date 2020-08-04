«Он приходит на работу сквозь адские боли»: сыктывкарка собирает деньги, чтобы вылечить коллегу от рака

Сыктывкарец заболел раком, но продолжает бороться за жизнь и пытаться заработать на операцию. Коллеги мужчины организовали группу «ВКонтакте» для того, чтобы помочь ему. Портал PG11.ru узнал подробности.

Владимир Матвеев работает в известной строительной компании. Однако совсем недавно его коллеги узнали, что он болен серьезным заболеванием - раком, который развивается очень близко. Коллега больного Юлия Вихристюк попросила сыктывкарцев помочь собрать средства на лечение мужа.

Диагноз поставили еще в далеком 2016 году, когда он проходил первое обследование. В тот момент ему помог «Российский Онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина». Именно тогда и был поставлен диагноз: хордома крестца, - сообщает коллега Владимира.

Юлия Вихристюк сообщает, что в 2016 году Владимиру сделали первую операцию, опухоль удалили. В 2017 году больной прошел три курса лучевой терапии. Коллега больного отмечает, что состояние Владимира становится с каждым днем все хуже и хуже:

В июне 2020 года больной попал в «Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии». Однако там ему уже ничем помочь не смогли - опухоль слишком большая, - сообщает Юлия Вихристюк.

Женщина отмечает. что препараты, которые выписали Владимиру в последнее время совсем не помогают. Также имеются очень сильные побочные действия.

Он приходит на работу сквозь адские боли. Он понимает, что нужны деньги на лечение, а также на двух дочек. У него замечательная семья. Давайте поможем Владимиру всем миром! - заявляет Валентина Попова, другая коллега Владимира.

Отмечается, что больной сейчас ведет переговоры с клиникой “Аксклепиос Бармбек” в Германии, которая славится тем, что излечивает 95% своих пациентов.

Если вы хотите помочь Владимиру и его семье, то вы можете отправить любую сумму на карту 4276 2800 1637 9668 Надежда Викторовна М. (супруга). О всех тратах собранных средств Владимир отчитывается в группе «ВКонтакте».

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