Фото дня от сыктывкарки: милая белка на улицах города

В Сыктывкаре довольно часто встречают диких зверей. Но далеко не всегда они бывают такими милыми, как белка, которую поймала в объектив своей камеры одна из жительниц города. Ее снимок попадает в нащу ежедневную рубрику «Фото дня».

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