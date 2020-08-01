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Фото дня в Сыктывкаре: пламенеющий закат над уставшим городом01 августа 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Галина Арихина / Фото дня в Сыктывкаре: пламенеющий закат над уставшим городом
Затяжные дожди и грозы расстраивают жителей Сыктывкара, но краски неба во время заката как всегда на высоте. Снимок потрясающего заката попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Галина Арихина
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01 августа 2020, 18:16
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