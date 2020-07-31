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Спасет ли жвачка и так ли опасно сладкое: стоматолог рассказала о популярных мифах

Спасет ли жвачка и так ли опасно сладкое: стоматолог рассказала о популярных мифах

31 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pexels.com
Кариес не всегда сопровождается темными пятнами на зубах

Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла в беседе с «АиФ» ряд мифов о кариесе, пишет РИА Новости. В частности, по ее словам, ошибочным является утверждение, что более частая чистка зубов предотвращает кариес.

- Это крайне опасное заблуждение. Чистить зубы нужно два-три раза в сутки. Если делать это чаще, риск повреждения шеек зуба увеличивается во много раз, а это кариесу только на руку, - отметила Автандилян.

Неверным является утверждение и о том, что защитить от кариеса может жевательная резинка. Стоматолог указала, что жевательная резинка чаще всего содержит сахар, что автоматически исключает ее из списка средств для гигиены полости рта.

- Во-вторых, долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, а это приведет к развитию не только кариеса, но и заболеваний желудочно-кишечного тракта, - предупредила она.

Также ложным является миф о том, что кариес появляется только у любителей сладкого.

- Нет еды, которая вызывает кариес, есть неправильный уход за зубами. Неважно, что вы съели: мороженое или салат. Необходимо строго следить за гигиеной полости рта, пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном", - рассказала врач.

Автандилян назвала мифом и то, что кариес всегда сопровождается темными пятнами на зубах.

- К примеру, на начальной стадии заболевание не вызывает боли и дискомфорта и проявляется в виде белых пятнышек. Белизна — не показатель здоровья зубов, - пояснила стоматолог.

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Здоровье

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