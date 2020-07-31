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Аналитики заявили о взлете цен на лекарства в России

Аналитики заявили о взлете цен на лекарства в России

31 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pexels.com
Эксперты отмечают, что пик продаж в аптеках пришелся на март

Стоимость отечественных лекарств за год выросла на 23,8%, импортные препараты подорожали лишь на 7,5%. Об этом свидетельствуют аналитические материалы компании DSM Group, пишет URA.ru.

«Средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств стала выше на 23,8% и достигла в июне 115 рублей. При этом цена на импортные препараты выросла только на 7,5% — до 381 рубля за пачку», — передают результаты исследования «Известия».

Подорожали и биологически активные добавки: со 188 рублей за упаковку в июне 2019 года до 222 рублей в 2020. При этом отмечается, что в первом полугодии российские аптеки выручили от продажи лекарств 557,9 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Аналитики отмечают, что пик продаж в аптеках пришелся на март.

Тогда россияне купили лекарств на рекордные 127,2 млрд рублей. Для сравнения: в марте 2019 года продажа препаратов принесла аптекам на 46% меньше денег. Это оправдывают тем, что в этом сезоне россияне закупались впрок перед режимом самоизоляции. Наиболее популярными были средства для пищеварительного тракта и обмена веществ, для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также средства от ОРВИ.

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