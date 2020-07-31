Из сыктывкарских аптек пропали все градусники

Из сыктывкарских аптек пропали все градусники31 июля 2020
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pixabay.com
Продавцы отметили, что во всем виноваты поставщики
В нашу редакцию поступила информация о том, что в сыктывкарских аптеках пропали градусники. Журналист портала PG11.ru посетил их и узнал, так ли это на самом деле.
Стеклянные градусники пропали из сыктывкарских аптек
Корреспондент побывал в нескольких аптеках:
- Аптека №117
- Аптека 5+
- Аптека от склада
- Аптека №1
Ни в одной из перечисленных аптек не было обычных градусников. В некоторых из них не хватало даже электронных. Продавцы аптек винят во всем поставщиков. Они отмечают, что в Сыктывкар больше никто не поставляет обычные градусники. С чем это связано?
Почему в России возник дефицит термометров
Россия столкнулась с дефицитом градусников. «РИА Новости» отмечают, что это связано с тем, что производители термометров испытывают определенные трудности, так как материалы для изготовления термометров поступают из-за рубежа. Также из-за эпидемии коронавируса возрос спрос на измерители температуры. Как сообщает один из продавцов аптеки, градусники разлетались «как горячие пирожки».
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