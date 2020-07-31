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Российские банки захотели получить право брать деньги со счетов без спроса

Российские банки захотели получить право брать деньги со счетов без спроса

31 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Принятие инициативы позволит россиянам избежать штрафов и неустоек

Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения. Речь идет о списании денег за обслуживание в банке и кредитных платежей. Об этом пишет «Известия».

Инициативу готовят в «Абсолют-банке». Там пояснили, что сейчас по закону банки не имеют права забирать деньги со счетов клиентов, по которым более года не обновлялись идентификационные данные. В результате у клиентов копятся долги, а банки не получают причитающиеся им средства.

Принятие инициативы позволит россиянам, которые, например, не сообщили своему банку о замене паспорта, избежать штрафов и неустоек, а кредитным организациям — получать свои деньги и предотвращать мошенничества со «спящими счетами». Идею поддерживают в «ЮниКредите», РСХБ и Росбанке. Центробанк сообщил, что соответствующая инициатива пока не поступала в регулятор.

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Деньги

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