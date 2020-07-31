Названы правила возврата денег за туры, аннулированные из-за пандемии

Правительство опубликовало постановление, которое устанавливает правила возврата средств за аннулированные из-за пандемии туры. Полный перечень представила «Российская газета».

Так, до 22 сентября туроператор должен уведомить турагентство или покупателя напрямую о возможности переноса поездки. В случае согласия предлагается тур с теми же услугами, также возможно изменить условия или сроки по соглашению сторон.

Если же турист намерен вернуть деньги, компания обязана сделать это до 21 декабря 2021 года. При этом выплачиваются проценты на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата. Кроме того, инвалиды, безработные, люди старше 65 лет и граждане, находящиеся на больничном более двух месяцев, должны получить деньги в течение 90 дней с подачи заявления.

В кабмине также отметили, что при повышении стоимости тура доплачивать за него не надо. Если же клиент изначально внес только часть суммы, то остальное оплачивается из первоначальной цены.

Также опубликовано постановление, которое предписывает правила возврата денег за аннулированные брони в российских гостиницах. При переносе оплаченная бронь действует полтора года со дня начала бронирования, сообщает РИА Новости.

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