Фото дня в Сыктывкаре: ромашковое поле, розы и маргаритки

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: ромашковое поле, розы и маргаритки30 июля 2020
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@dimvortep
Коми особенно богата на цветы летом: здесь можно встретить великое множество видов растений, которые поражают своей красотой. Вот и наш читатель запечатлел некоторые из них, а его снимки попадают в нашу рубрику «Фото дня».
@serega_s93
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