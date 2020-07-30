На одной из рек Коми уровень воды достиг отметки в 0 сантиметров

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: На р. Уса у с. Петрунь по состоянию на 30 июля уровень воды находится на отметке 48 см и продолжает медленно падать. Отметка, лимитирующая судоходство составляет 50 см. В ближайшие трое суток на р. Печора по гидрологическому посту Усть-Кожва ожидается понижение уровня воды до неблагоприятной отметки 0 см, лимитирующей судоходство.

В соответствии с прогнозом гидрологической обстановки возможны следующие риски возникновения ЧС и происшествий:

затруднение судоходства, повреждение судов и плавсредств, посадка судов на мель;

нарушение работы систем водоснабжения для населения.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

ограничить передвижение на маломерных судах;

заблаговременно запастись водой;

соблюдать установленные требования безопасности при передвижении на маломерных судах;

следить за информацией о развитии ситуации.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набать номер 101 или 112.

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.