На одной из рек Коми уровень воды достиг отметки в 0 сантиметров

На одной из рек Коми уровень воды достиг отметки в 0 сантиметров30 июля 2020
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Возможны следующие риски возникновения ЧС
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: На р. Уса у с. Петрунь по состоянию на 30 июля уровень воды находится на отметке 48 см и продолжает медленно падать. Отметка, лимитирующая судоходство составляет 50 см. В ближайшие трое суток на р. Печора по гидрологическому посту Усть-Кожва ожидается понижение уровня воды до неблагоприятной отметки 0 см, лимитирующей судоходство.
В соответствии с прогнозом гидрологической обстановки возможны следующие риски возникновения ЧС и происшествий:
- затруднение судоходства, повреждение судов и плавсредств, посадка судов на мель;
- нарушение работы систем водоснабжения для населения.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- ограничить передвижение на маломерных судах;
- заблаговременно запастись водой;
- соблюдать установленные требования безопасности при передвижении на маломерных судах;
- следить за информацией о развитии ситуации.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набать номер 101 или 112.
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.
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