Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе
Главная
Новости
Врачи рассказали об опасности горячей еды

Врачи рассказали об опасности горячей еды

30 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
pxhere.com
Идеальной можно считать комнатную температуру пищи

Человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, но может к ней адаптироваться. Почему такая адаптация вредна, рассказал в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Сергей Вялов, пишет РИА Новости.

Идеальной можно считать комнатную температуру пищи. Но существует устойчивое мнение, что горячая еда полезней и лучше, на самом деле это не так, скорее наоборот, объясняет гастроэнтеролог Сергей Вялов. Надо различать теплую и горячую еду. Если первая действительно может сделать некоторые блюда более питательными и полезными, то вторая может довести человека до язвы желудка.

- Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению и чувствительность снижается. Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая. Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка. Это воспаление мы называем гастритом, который может дорасти до язвы, - рассказал врач.

Специально изменять и контролировать температуру пищи, чтобы избежать неприятных последствий, не надо. Организм с оценкой угрозы может справиться сам, надо только к нему прислушаться, советует Сергей Вялов.

- Если вы кладете в рот ложку еды или делаете глоток горячей воды и при этом в полости рта вам горячо, то лучше остудить такую еду. Слизистая оболочка в полости рта состоит из многих слоев. Она более устойчивая, более грубая. Слизистая оболочка, которая дальше в пищеводе и желудке, однослойная и более чувствительная к повреждениям. Если горячо стало во рту, то тогда дальше такую еду не надо пускать. Здесь ограничение не количества горячей еды, а качества, то есть температуры. Один глоток кипятка, нагретого до 95 градусов, сожжет слизистую оболочку полости рта сразу же,  - отметил врач.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Здоровье

Читайте также: Легендарный «ШаньгаФест» проведут на главной площади Сыктывкара

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

«Тихие убийцы»: названы комнатные растения, опасные для здоровья Посмотреть все

Редакция рекомендует

28 июля
В первый раз на первый курс: сыктывкарский психолог рассказала, как легко адаптироваться к новой среде Читать
28 июля
Яркая внешность и сильный характер: коми депутат заплела себе дреды Читать
28 июля
5 смешных PR-идей от сыктывкарского специалиста, которые сделают вас узнаваемым Читать
Посмотреть все
24 июля Как убрать боль при грыже в позвоночнике? (видео)
16 июля АО «Коми энергосбытовая компания» запустила мобильное приложение «Мой сбыт» на платформе Android
27 июля Где в Сыктывкаре пообедать вкусно, недорого и сытно?
20 июля «Т Плюс» обеспечил техническую возможность для подачи тепловой энергии на Республиканский стадион в Сыктывкаре
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
24 июля
В России взлетел курс евро
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru