Десантники против коронавируса: как отметят день ВДВ в Сыктывкаре

2 августа в Россиии традиционно празднуется день воздушно-десантных войск. Помешает ли коронавирус десантникам?

Председатель совета ветеранов Афганистана в Коми Александр Рассохин отметил, что официально никаких мероприятий не состоится. Это связано с тем, что в Сыктывкаре до сих пор не пропала опасность заражения коронавирусной инфекцией.

Мы понимаем всю ответственность, поэтому не будем проводить официальных мероприятий. Никаких громковорителей и выступлений. Однако мы не можем пропустить 90-летие ВДВ. В этом году все будет по-простому, - отмечает Александр Рассохин.

Мужчина отметил, что празднование будет проходить в селе Корткерос. Традиционно, солдаты будут петь армейские песни, есть кашу, вспоминать службу и просто радоваться жизни.

Понимая всю серьезность ситуации, мы не будем проводить ничего масштабного. Мы надемся, что все будут соблюдать санитарные нормы и мы отметим этот замечательный праздник без происшествий, - заключил Александр Рассохин.

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