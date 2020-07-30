«Армия - узаконенное рабство»: сыктывкарец рассказал, что на самом деле происходит на срочной службе

В России почти в два раза выросло число уклонистов от армии. Об этом сообщили в главном управлении СКР. Многие считают, что в 2020 году срочная служба в армии больше не нужна. Портал PG11.ru выяснил у сыктывкарцев, хотят ли они служить и жалеют ли о проведенном времени в войсках.

Откровения призывника

Осенью в Сыктывкаре ежегодно стартует осенний призыв и многих сыктывкарских парней ожидает год службы в рядах вооруженных сил. Однако не все с энтузиазмом относятся к возможности отдать долг родине. Рената Иванова (фамилия изменена) в скором ожидает медицинское обследование в военкомате, в результате которого решится, годен ли он для армии. Сам парень отмечает, что никакого желания служить у него нет.

Армия - узаконенное рабство. Мне просто интересно, где, в какой момент жизни я задолжал родине настолько, что целый год должен убирать туалеты и красить траву? Как по мне, я найду дома миллион занятий, которые помогут мне с большей пользой провести время, - заявляет Ренат.

Однако «косить» Ренат не планирует. По его словам, он не хочет каждый год прятаться от сотрудников военкомата.

Если меня признают годным - я отслужу, раз уж закон обязывает. Однако я считаю это крайне несправедливым, - замечает молодой человек.

Нужна ли срочная военная служба?

Мы спросили сыктывкарцев, считают ли они службу в армии важной:

В опросе победили те, кто считает, что служба в армии больше не нужна. Однако также большинство отметило, что год пребывания на военной службе делает из мальчиков настоящих мужчин. Что думают об этом те, кто уже отслужил в вооруженных силах?

Дмитрий Лосев, музыкант

Дмитрий Лосев (на фото справа)

Военное дело - профессия, которой нужно обучаться, которой нужны именно специалисты сферы, а не случайные люди без какой-либо мотивации. Я считаю, что срочная служба должна стать добровольной, как испытательной срок перед подписанием контракта. К примеру, если ты хочешь быть поваром - то иди учиться в колледж, если врачом - то в медицинский институт. А военный, который обучен своему делу, принесет гораздо больше толку, чем срочник, который учился на искусствоведа.

Сергей Скрипов, оператор экскаватора-погрузчика

Сергей Скрипов (на фото по центру без шапки)

Кто что-то хочет взять для себя от армии, тот это получит. Служба - это прекрасная возможность узнать что-то новое. Да, есть свои минусы - приходилось много работать, мыть полы. Но от этого никто не уходит, - отмечает Сергей Скрипов.

Парень заявляет, что теперь в армии нет никакой дедовщины, так как за солдатами срочной службы очень хорошо следят. Как отмечает Сергей, единственной сложностью может стать давление со стороны солдат контрактной службы.

Обычных простых ребят армия не ломает. Вот я к примеру кем был, тем и остался. Другое дело если приходят парни, у которых «пальцы веером». Вот у таких многое меняется, потому что армия - система, и выпендриваться там не получится. В этом, кстати, и один из главных плюсов: где еще в мире соберутся 50-60 молодых веселых парней в одном помещении? Да я так в жизни не смеялся, как за год службы, - заявляет Сергей.

Молодой человек рассказывает, что после службы у него появились друзья со всех уголков страны. По его словам, в срочных войсках служат абсолютно все: от художников до бизнесменов.

В армии ты ценишь то, чего не ценил на «гражданке». Вот гуляешь ты ночью в патруле, смотришь на бескрайнее небо и думаешь о доме, родителях, девушке. Конечно, дома мы тоже об этом думаем. Но точно не так, как в армии, - заключает Сергей Скрипов.

Александр Чегляков, безработный

Служба в армии дала мне новых друзей по всей стране, укрепила мою физическую форму, самодисциплину и веру в себя. Идти однозначно стоит, это очень интересный опыт. Страшного в этом ничего нет, только волнения. Да было трудно, и не раз. Но если ты силен морально, то никакие трудности тебя не сломят. Год вдалеке от дома, семьи, друзей - отличная возможность лишний раз взвесить свою жизнь, переоценить некоторые свои действия, собираться с духом и идти по жизни дальше.

Откосили и не стыдятся этого

Далеко не все сыктывкарцы хотели получить этот жизненный опыт. Мы узнали у некоторых, как им удалось избежать военной службы. Виктор Костромин учился на аспиранта, однако у него возникла проблема. Аспирантура не прошла аккредитацию, из-за чего от него требовали явку в военкомат:

Я ушел в отпуск, поменял номер телефона. Особо никуда не выходил, чтобы не попасть на патруль. Это продолжалось около двух месяцев до конца призыва. Потом пришло письмо из аспирантуры, что нужно сходить в военкомат за отсрочкой. Пришел, а меня на медкомиссию сразу. Так как никаких справок не было, меня признали здоровым. Но на самой комиссии сказали, что оставляют в запас. И через год мне исполнилось 27, - заявляет молодой человек.

В момент призыва Олег Мельников переживал тяжелый период в жизни. Он обратился за психологической помощью в психиатрию. Там он и получил отсрочку от армии.

Технически я не «косил». У меня был серьезный кризис, я больше не мог учиться. Поэтому пошел в «психушку», чтобы официально оформиться, взять академический отпуск. Даже врать не пришлось. Я рассказал про свои проблемы. Мне назначили дневной стационар, нужно было периодически наблюдаться там. И через какой то время я получил «белый билет», - заявляет Олег Мельников.

Виталий Гагаузких закончил университет и по личным соображениям не хочет идти в армию. Он поделился несколькими способами, с помощью которых он «прогулял» уже два призыва.

На время призыва нужно поменять место жительства, переехать куда-нибудь. Самое главное что нужно запомнить: не брал повестку в руки - не уклонист. Недавно меня остановил патруль полицейских, проверили, сказали что я «чист». Я удивился. Во время призыва ходят утром, стучат в дверь. А в остальное время плевать, - заявил молодой человек.

Уклонение от призыва на военную службу наказывается: штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 18 месяцев, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до шести месяцев, лишением свободы до двух лет.

Наставление полковника

Сыктывкарский полковник в отставке Георгий Лисовин рассказал, почему служить в вооруженных силах - это обязанность каждого мужчина.

Мы должны защищать родину. Это самое важное. Армия делает из мальчиков настоящих мужчин, которые в нужный момент смогут спасти свое отечество. Военная служба учит дисциплине, которая обязательно пригодится каждому в жизни. Каждый русский мужчина должен прослужить в армии, - заключает Георгий Лисовин.

Кого не берут в армию?

В вооруженные силы России не берут:

юношей моложе 18 лет

призывников с отсрочкой по учебе

кандидатов и докторов наук

иностранцев

россиян, проживающих за рубежом

имеющих неснятую судимость или в отношении которых ведется дознание

освобожденных или получивших отсрочку по здоровью;

проходящих или прошедших альтернативную гражданскую службу

Чаще всего призывники не могут попасть в ряды вооруженных сил по состоянию здоровья. Самые частые диагнозы, с которыми не берут в армию:

полипы, вызывающие нарушение функций

близорукость более 6 дптр/дальнозоркость более 8 дптр

глухота

гипертония

варикоз

гемморой

астма

язва

грыжа

дерматит

сколиоз 2-4 стпени

плоскостопие 3 степени

Редакция портала PG11.ru не призывает скрываться от службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

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