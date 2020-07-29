Фото дня от сыктывкарки: песчаная крепость на выльгортских прудах

Иногда на реках Коми можно увидеть весьма необычные вещи: наша подписчица прислала в редакцию портала PG11.ru удивительные снимки крепости. Которую кто-то возвел на берегу пруда. Кто ее построил – неизвестно, но изваяние поражает вниманием к деталям.

Ольга Самохвалова

- Вот такую песчаную крепость мы обнаружили сегодня утром на выльгортских прудах. Архитектор неизвестен. Даже российский триколор водрузили... «Враг не пройдёт!».

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