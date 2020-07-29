Легендарный «ШаньгаФест» проведут на главной площади Сыктывкара

5 и 6 сентября в Сыктывкаре на Стефановской площади состоится Международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов «ШаньгаФест». Организаторами фестиваля выступают Минкультуры и туризма Коми и Финно-угорский этнопарк. К участию в фестивале «ШаньгаФест» приглашаются представители ресторанного бизнеса, которые готовы организовать рестораны финно-угорской кухни, а также шеф-повара и эксперты в области национальной гастрономии, фуд-блогеры, организаторы интерактивных площадок и фотозон. Международный гастрономический фестиваль «ШаньгаФест» пройдет при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми, Министерства национальной политики Коми, филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Соорганизаторами фестиваля выступают Дом дружбы народов Республики Коми и администрация Сыктывкара. Заявки на участие принимаются до 1 августа по электронному адресу shangafest@mail.ru. Консультации по организационным вопросам оказываются по телефону +7(82130)78-611 (Корнилова Зоя Алексеевна).

Подробнее с Положением о фестивале можно познакомиться здесь.

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