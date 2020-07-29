Названа дата поступления в оборот вакцины от коронавируса

Названа дата поступления в оборот вакцины от коронавируса29 июля 2020
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Препарат от Центра Гамалеи проходит вторую фазу клинических испытаний
Вакцина от коронавируса, которую разработал Центр имени Н. Ф. Гамалеи, передана на экспертизу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
- В данный момент вакцина передана на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После того как будет сформирован полный пакет документов, они пройдут проверку и поступят в Минздрав. Предполагаемые даты регистрации вакцины — 10–12 августа, — сказал источник.
После этого вакцина должна пройти проверку в Росздравнадзоре, это займет пять—семь дней. «После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — сказал источник. На прошлой неделе в Минздраве сообщили, что вакцина Центра Гамалеи проходит вторую фазу клинических испытаний, она на завершающем этапе.
После этого будет решаться вопрос о регистрации. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцину могут зарегистрировать в первой декаде августа. Разработкой вакцины занимаются и другие учреждения, в том числе центр «Вектор». По мнению президента РАН Александра Сергеева, достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины от коронавируса может появиться в начале 2021 года.
Напомним, на 29 июля в регионе лабораторно подтверждено 5221 (+36) случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 3820 (+221) человек. Умерли 48 (+3) пациентов.
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29 июля 2020, 12:55
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