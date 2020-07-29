Названа дата поступления в оборот вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса, которую разработал Центр имени Н. Ф. Гамалеи, передана на экспертизу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.

- В данный момент вакцина передана на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После того как будет сформирован полный пакет документов, они пройдут проверку и поступят в Минздрав. Предполагаемые даты регистрации вакцины — 10–12 августа, — сказал источник.

После этого вакцина должна пройти проверку в Росздравнадзоре, это займет пять—семь дней. «После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — сказал источник. На прошлой неделе в Минздраве сообщили, что вакцина Центра Гамалеи проходит вторую фазу клинических испытаний, она на завершающем этапе.

После этого будет решаться вопрос о регистрации. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцину могут зарегистрировать в первой декаде августа. Разработкой вакцины занимаются и другие учреждения, в том числе центр «Вектор». По мнению президента РАН Александра Сергеева, достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины от коронавируса может появиться в начале 2021 года.

Напомним, на 29 июля в регионе лабораторно подтверждено 5221 (+36) случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 3820 (+221) человек. Умерли 48 (+3) пациентов.

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