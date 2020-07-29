Электронные жуки и раритетная пушка: топ 7 детских товаров, которые продают сыктывкарцы

У каждого ребенка есть своя любимая игрушка. И далеко не всегда она самая красивая и дорогая. Обычно ей достаточно просто отличаться от остальных. Портал PG11.ru решил узнать, что необычного продают сыктывкарцы на одном из популярных сайтов. Некоторые из игрушек уже стали легендарными.

Электронные жуки - 1 рубль

Владелец товара пишет, что жуки передвигаются на лапках. Но их состояние - неизвестно. Вероятнее всего, надо просто сменить батарейки.

Кукла-негритянка - 1 000 рублей

Наверняка многие вспомнят такую куклу времен СССР. Фирма, которая ее произвела - Роспромигрушка, город - Ленинград. Высота игрушки - 36 см. Важное уточнение продавца - погрызана пятка. Пушка - 800 рублей

Эта раритетная пушка, по словам владельца, находится в нормальном состоянии и даже умеет стрелять. Если вы коллекционируете старые вещи, то смело приобретайте. Но то, насколько товар безопасен для детей и годится ли он в качестве игрушки, вызывает сомнения. Машина мыльных пузырей - 6 000 рублей

Машина продается в связи с закрытием детской комнаты. По словам продавца, использовалась она нечасто и после каждого применения тщательно отмывалась. В подарок новому владельцу останутся остатки мыльного раствора в количестве 2.5 литра. Пупс анатомический Олежка - 2 000 рублей

Игрушка времен СССР. Высота - 32 см. По словам владельца, пережил Олежка все эти годы без потерь и является целым. Но тем не менее, на его туловище появилось потемнение, которое можно увидеть на фото. Солдатики - 580 рублей

Солдатики идут в наборе «Советско-финская война», и представлены они в трёх цветах: красно/синий, хаки/серый, серебро/антрацит. Трещотка - 300 рублей

Эту легендарную трещотку помнят многие, кто родился в 1970-1980 годах. Возможно, у некоторых она даже была. Или сейчас есть. Сыктывкарец решил продать одну из таких за 300 рублей. Находится она в хорошем состоянии. Б/у.