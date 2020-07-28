Фото дня в Сыктывкаре: долгожданные дары леса

@dimvortep

- Ммм вкуснятина. Не так часто ел землянику и недавно понял, что она одна из самых вкусных ягод, которые я ел. Черника тоже вкусная, но земляника лучше. Но почему-то ее очень мало в нашем лесу. Сегодня насобирал баночку, чтоб утром есть с кашей.

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