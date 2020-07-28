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Яркая внешность и сильный характер: коми депутат заплела себе дреды

Яркая внешность и сильный характер: коми депутат заплела себе дреды

28 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива Оксаны Денисовой / Яркая внешность и сильный характер: коми депутат заплела себе дреды
Женщина рассказала, мешает ли необычная прическа ее работе

Многие считают, что человек, который занимает серьезную должность, обязан выглядеть по-деловому строго. Однако депутат и директор Микуньского городского Дома культуры Оксана Денисова уверена, что это устаревший стереотип. Портал PG11.ru побеседовал с Оксаной и выяснил как к необычностям во внешности относятся в современном мире.

Оксане Денисовой 44 года, на должности директора Дома культуры она работает уже 11 лет:

- До Дома культуры я работала заместителем директора по воспитательной работе в Микуньском железнодорожном техникуме. На должность директора меня позвала бывшая глава Микуня и я с удовольствием согласилась.

Как рассказала Оксана, она очень любит экспериментировать со своей внешностью и пока никаких проблем из-за этого не возникало:

- Дреды вплела недавно, всего месяц назад. До этого когда-то были косички «зизи». Мне очень повезло с коллективом, мы с ними на одной волне. И руководство тоже относится к моим причудам с пониманием.

Оксана - депутат Совета МР «Усть-Вымский», поэтому женщина предположила, что именно из-за этого люди пару раз в социальных сетях пытались обсуждать ее внешний вид:

- Все эти обсуждения не получали большой поддержки и быстро сходили на нет. У нас очень хорошие и позитивные жители в городе.

Оксана Денисова считает, что требование строгого дресс-кода - это немного устаревший стереотип, хотя многие до сих пор продолжают вынуждать людей выглядеть строго определенным образом:

- Такие требования обезличивают людей и создают одинаковую массу. Это меня и напрягает, ведь внешний облик отражает образ мышления! Да, образ политика и руководителя подразумевает под собой сдержанность и строгость. Но, по моему мнению, человек должен выглядеть так, как хочется, а не как положено. Тем более в культуре! Нужно быть в ногу со временем, держать руку на пульсе и служить примером. И меня радует, что многие руководители и политики самого разного уровня не боятся самовыражаться через смелые и яркие образы, ведь это нисколько не умаляет их профессиональных качеств, взять, к примеру, министра культуры Швеции, - уверена Оксана.

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А как вы считаете, нужен ли строгий дресс-код в современном мире? Делитесь мнениями в комментариях!

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Интервью Красота

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Комментарии 1

час назад Анастасия
Ну не Ольга же, а Оксана)
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