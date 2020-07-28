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В России могут снизить расходы семей на ЖКХ

В России могут снизить расходы семей на ЖКХ

28 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото: businesspskov.ru
Снизить планку в прошлом году предложили в Госдуме

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. И распространить эту норму на всю страну, пишет RG.ru.

Об этом говорится в письме минстроя в Российскую трехстороннюю комиссию. По мнению ведомства, эта мера позволит обеспечить адресность оказываемой семьям социальной поддержки.

Сейчас общероссийский порог оплаты коммунальных услуг составляет 22 процента от дохода семьи. Но регионы могут уменьшать эту норму. Увеличивать не могут. Так, в 58 субъектах страны максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22 процента, в 24 субъектах - 15 - 21 процент, еще в трех субъектах - менее 15 процентов. Если же квартплата отнимает из семейного бюджета большую долю, жители могут получить субсидии. По данным Общероссийского народного фронта, в 2019 году субсидии на оплату ЖКУ получали около 3 млн российских семей, на это было потрачено около 71 млрд рублей. После изменения стандарта право на субсидии получат еще более 1 млн семей.

Снизить планку по оплате услуг ЖКУ в прошлом году предложили в Госдуме. Глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что сейчас эта инициатива особенно актуальна. "Сейчас многие россияне из-за пандемии коронавируса оказались в сложной финансовой ситуации, у нас происходит рост безработицы и людям надо помочь оплачивать ЖКХ, чтобы не сделать их неплательщиками поневоле", - подчеркивает Хованская.

В ходе отчета премьер-министра России Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы 22 июля Галина Хованская обратила внимание на вопрос снижения нормы оплаты услуг ЖКХ. Мишустин пообещал изучать опыт регионов, посмотреть лучшие практики и адаптировать по всей стране. Глава правительства также сообщил, что проведет с курирующим тему вице-премьером совещание в правительстве.

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ЖКХ

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Комментарии 1

29 минут назад 22
ну с новой конституцией любимые пенсионеры стабильность
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