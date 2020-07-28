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В Коми предложили продавать алкоголь только до 8 вечера

В Коми предложили продавать алкоголь только до 8 вечера

28 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
istockphoto.com
За пять месяцев 2020 года число преступлений в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах и на улице, увеличилось на 5,5%

В Коми предложили запретить розничную продажу алкоголя с 20:00 до 11:00, за исключением мест общественного питания, пишет «Комиинформ».

С такой инициативой выступил региональный Минсельхоз. Согласно данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в 2019 году в регионе 599 человек в расчете на 100 тысяч населения совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения. По России этот показатель составляет 253 человека на 100 тысяч.

Количество умерших по причинам, связанным с употреблением алкоголя, составляет 17 человек на 100 тысяч совершеннолетнего населения региона, в то время как по Российской Федерации – 11 человек. Подобные негативные показатели фиксируются в республике на протяжении последних трех лет.

По информации Министерства внутренних дел по Коми за пять месяцев 2020 года число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах и на улице, увеличилось на 5,5%. Их удельный вес в общем объеме преступлений составляет 44,8%.

При этом за периоды времени с 20:00 до 22:00 часов и с 08:00 до 11:00 часов объем совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения составляет порядка 40% от общего числа совершенных преступлений в указанное время.

Уровень среднедушевого потребления алкогольной продукции в Коми в 2019 году сложился в объеме 10,67 литров абсолютного алкоголя и остается на высоком уровне. В 2018 г. этот уровень составлял 9,97 л, в 2017 г. – 9,76 л. В сравнении с 2010 годом снижение количества потребления спиртного произошло только на 13%.

- Вводимые проектом закона меры в качестве главной цели преследуют защиту жизни и здоровья населения республики от негативного воздействия чрезмерного потребления алкогольной продукции, снижение числа умерших по причинам, связанным с употреблением алкоголя, сокращение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в Минсельхозе Коми.

С 2012 года продажа алкогольной продукции в регионе ограничена с 22:00 часов до 8:00 часов, за исключением продажи при оказании услуг общественного питания. При этом ограничение по времени с 23:00 часов до 8:00 часов установлено федеральным законом на всей территории России. 

Таким образом, Республика Коми воспользовалась своим правом на установление дополнительного ограничения путем увеличения времени розничной продажи алкогольной продукции только на один час с 22 часов до 23 часов вчера. В проекте документа отсутствуют положения, способствующие созданию условий для коррупционных проявлений. Принятие проекта закона не потребует внесения изменений в законодательство Республики Коми.

Как отметили авторы инициативы, реализация регионального Закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми «Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми» не повлечет дополнительных расходов, покрываемых за счет средств бюджета региона.

Высказаться за или против данного предложения, а также внести свои коррективы можно на интернет-портале общественного обсуждения нормативных актов Республики Коми и их проектов.

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Алкоголь Закон

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