Стала известна предварительная дата Парада Победы в Коми

Владимир Уйба провёл рабочую встречу с руководителем Группы компаний «РУСТИТАН» Алексеем Новиковым.

В ходе встречи была затронута тема подготовки к празднованию 99-летия образования Республики Коми и проведению парада Победы, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия предварительно планируется провести 4 сентября 2020 года, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Алексей Новиков заявил о готовности организовать выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русь». Врио Главы Республики Коми Владимир Уйба инициативу поддержал и выразил готовность оказать содействие в организации мероприятия.

Напомним, что ГК «РУСТИТАН» совместно с АВИАСОЮЗОМ России уже проводила в республике авиасалон малой и региональной авиации «АВИАРЕГИОН-2016», посвящённый 95-летию Республики Коми и 55-летию полёта в космос Юрия Гагарина, на котором выступали пилотажные группы «Русь» и «ЧелАвиа».

Планируется, что в сентябре лётчики пилотажной группы «Русь» не только покажут своё мастерство в небе, но и проведут встречи со школьниками и студентами, а также представят для жителей и гостей республики наземную экспозицию учебно-боевых самолетов Л-39 «Альбатрос» в Аэропорту «Сыктывкар».

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