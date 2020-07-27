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Подборка вакансий для сыктывкарцев с неполным днем и гибким графиком

Подборка вакансий для сыктывкарцев с неполным днем и гибким графиком

27 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото digitalmarketing.geekbrains.ru
Опыт на многие должности не требуется, а часы работы можно выбрать самому

Скоро в Сыктывкар начнут возвращаться студенты с летних каникул, а кто-то приедет в наш город впервые получать образование. Как известно, на одну стипендию прожить довольно сложно. Портал PG11.ru  сделал для вас подборку вакансий на неполный рабочий день, которые можно будет совмещать с учебой.

 
Водитель такси - от 40 000 рублей на руки

Крупнейший сервис такси приглашает ответственных водителей категории В на личном автомобиле или на арендованном корпоративном автомобиле. Работодатель предлагает свободный график и гарантирует ежедневные выплаты, топливо и мойка - за счет компании. 
Возможны 3 варианта работы: 
1. Сдельная заработная плата 50 на 50 (то есть, все, что вы заработали за смену делится пополам);
2. Вариант аренды от 1000 рублей  (один день аренды бесплатный)
3. Индивидуальный (свободный) график работы на личном авто.
Требование к кандидату - стаж по правам от трех лет. Работодатель готов круглосуточно поддерживать водителей, также предоставляет страховку ОСАГО, КАСКО и бонусы при подключении. Реальный заработок водителя за смену -  от 1500-2500 рублей плюс чаевые.

Специалист по продаже и установке спутникового ТВ - от 30 000 рублей до вычета налогов

Крупнейший мобильный оператор предлагает работу с гибким графиком от 20 часов в неделю. Необходимо продавать услуги и привлекать новых клиентов, лично встречаться с жильцами для продвижения спутникового ТВ и распространять рекламные материалы компании. А также выполнять монтажные работы по установке оборудования, поэтому умение обращаться с электроинструментами (перфоратор, дрель, шуруповерт) обязательно. 
Компания предлагает наставничество на этапе стажировки, официальное оформление в соответствии с законодательством РФ, возможность развития как в продажах, так и в других подразделениях. 

 
Специалист по интернет-маркетингу (директолог - smm) от 20 000 до 40 000 рублей до вычета налогов

В Сыктывкаре требуются специалисты в области контекстной рекламы, рекламы в социальных сетях, рекламы в YouTube и SMM. Обязанности следующие:
Планировать, запускать и оптимизировать рекламу в интернете (Яндекс.Директ, Google Реклама, реклама в социальных сетях, видео-реклама)
SMM (развивать сообщества в социальных сетях, контент—маркетинг)
Общаться с клиентами, заниматься продвижением в интернете
Анализировать конкурентов, проводить веб-аналитику.
Работа удаленная по 10-20 часов в неделю, график свободный. Оплата почасовая или фиксированная, по договоренности.


Страховой агент - от 15 000 до 40 000 рублей на руки

Одна из крупнейших страховых компаний России приглашает к сотрудничеству людей с активной жизненной позицией. Работодатель предлагает возможность зарабатывать, не проводя целый день в офисе. График работы гибкий, работать можно тогда, когда вам удобно. Можно совмещать с основным местом работы или учебы. 
В обязанности входит: консультирование клиентов, поиск и привлечение новых клиентов, работа с документами. Оплата труда - сдельная за каждый заключенный договор: комиссионное вознаграждение до 40% плюс премия за выполнение квартального плана продаж. Оформление официальное, по договору ГПХ. Компания предоставляет базовое обучение за счет компании и ежедневную поддержку наставника, который ответит на все вопросы. Возможен карьерный рост от страхового агента до руководителя группы. 


Менеджер по продажам на телефоне - от 20 000 рублей до вычета налогов

В команду профессионалов одного из крупнейших мобильных операторов ищут сотрудника. Необходимо продавать услуги проводного доступа в интернет и цифрового телевидения, заводить заявки на проведение интернета по существующей клиентской базе. 
Кандидат должен быть коммуникабельным и жизнерадостным, обладать грамотной речью, иметь компьютер или ноутбук, стабильно работающий интернет от 10 Мб/сек, гарнитуру с микрофоном и тихое помещение. Взамен компания предлагает полностью официальную, стабильно выплачиваемую заработную плату, оформление по договору ГПХ. А также гибкий график с удобными сменами на выбор: с 10:00 до 14:00, с 13:30 до 17:30, с 17:00 до 21:00. 


Продавец-консультант - от 20 000 рублей до вычета налогов

Одна из федеральных розничных сетей, специализирующаяся на продаже смартфонов, средств связи и техники, ищет сотрудника. Вы сможете совмещать  работу и личные цели: график работы гибкий, по 4 часа в день. 
Компания предлагает официальную зарплату и оформление по ТК РФ, неограниченную премию по результатам работы, корпоративное обучение за счет компании, оплачиваемую стажировку и возможность быстрого карьерного роста.
В обязанности входит помогать клиентам выбирать технические новинки, продавать аксессуары и услуги компании, подключать к операторам связи и интернет-провайдерам, выполнять командные задачи на торговой точке. Кандидату необходимо обладать грамотной речью и позитивным отношением к людям, интересоваться гаджетами, а также быть готовым учиться и развиваться вместе с компанией. 


Консультант по тарифам и услугам связи - от 15 000 рублей на руки

Крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов ищет агента. Необходимо звонить клиентам и привлекать их к подключению услуг компании (холодные продажи по целевой базе), искать новых абонентов и консультировать их по услугам и тарифам, распространять рекламную продукцию, выполнять план продаж и вести отчетность о работе, фиксировать результаты общения с клиентами в системе.
Кандидат должен быть коммуникабельным с грамотной речью. Опыт работы не обязателен. Компания предлагает официальное оформление по ТК РФ, сдельно-премиальную оплату труда и гибкий рабочий график: по будням четыре часа подряд в промежутке с 10:00 до 21:00.

 

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