В России запретили курить кальяны в кафе

Правительство поручило российским регионам запретить курение кальянов в ресторанах и барах из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, пишет РБК.

- Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор и местные органы исполнительной власти должны следить за выполнением поручения. Помимо запрета кальянов власти поручили субъектам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, в том числе детские.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в России достигло 495 человек. Из них 290 находятся в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что главы регионов должны готовиться к «сложным проблемам» в связи с распространением инфекции.

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