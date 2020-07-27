Новый указ Путина позволит «заморозить» пенсии россиян на 10 лет

Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом сообщает Evo-rus.com. Новый указ, подписанный президентом Российской Федерации, фактически дает право на заморозку реальных пенсий жителей России в течение десяти лет, пишет evo-rus.com.

Как сообщают в СМИ, что по сравнению с майским указом Путина от 2017 года в тексте нового указа была изменена формулировка относительно задач по увеличению пенсий. В документе трехлетней давности говорится о том, что рост уровня пенсионного обеспечения должен превышать уровень инфляции. В новом указе эта часть звучит иначе: рост уровня пенсионного обеспечения должен быть не ниже инфляции.

Фактически, это означает, что власти могут индексировать пенсии на такую величину, с которой вырос Росстатом индекс потребительских цен. При этом в реальном же выражении, то есть с вычетом инфляции, пенсии можно будет не увеличивать.

Также в новом указа Путина говорится о необходимости роста доходов россиян «не ниже инфляции», тогда как в 2018 году глава государства требовал обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения. В данном случае поставленная задача также может быть решена чисто формально, а в реальном выражении рост доходов будет нулевым.

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