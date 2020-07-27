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Фотоподборка: как сыктывкарцы отметили День Военно-Морского Флота27 июля 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 6+
Дмитрий Яворин / Фотоподборка: как сыктывкарцы отметили День Военно-Морского Флота
26 июля в России отмечался День Военно-Морского Флота. А как этот день праздновали сыктывкарцы? Портал PG11.ru подготовил подборку фотографий из социальных сетей горожан.
Эдуард Забоев
- День ВМФ, Сыктывкар, 2020 год.
Տավց Ֆցնգյղվք
Славян Козлов
Екатерина Хмельниченко
- С праздником, ребята!
Павел Бурдаев
Дима Яворин
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