Медики назвали заболевание, которое многократно увеличивает риск смерти при COVID-19

Медики назвали заболевание, которое многократно увеличивает риск смерти при COVID-1927 июля 2020
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Важно контролировать возможное возникновение гипогликемии
Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз. Об этом пишет портал MedicalXpress со ссылкой на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний, сообщает gazeta.ru.
Кроме того, именно диабетики имеют наиболее тяжелые осложнения при COVID-19. Сложнее ситуация наблюдается только при сердечно-сосудистых заболеваниях. Так, в качестве осложнений после болезни у диабетиков могут быть проблемы с почками, инсульты, инфаркты миокарда, ухудшение зрения или иммунной системы.
Специалисты также установили, что инфицированные коронавирусом с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации. Диабетики должны постоянно находиться в контакте со специалистами, им важно контролировать возможное возникновение гипогликемии и повышение других показателей.
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27 июля 2020, 10:10
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