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Медики назвали заболевание, которое многократно увеличивает риск смерти при COVID-19

Медики назвали заболевание, которое многократно увеличивает риск смерти при COVID-19

27 июля 2020 Возрастное ограничение: 12+
pixabay.com
Важно контролировать возможное возникновение гипогликемии

Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз. Об этом пишет портал MedicalXpress со ссылкой на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний, сообщает gazeta.ru.

Кроме того, именно диабетики имеют наиболее тяжелые осложнения при COVID-19. Сложнее ситуация наблюдается только при сердечно-сосудистых заболеваниях. Так, в качестве осложнений после болезни у диабетиков могут быть проблемы с почками, инсульты, инфаркты миокарда, ухудшение зрения или иммунной системы.

Специалисты также установили, что инфицированные коронавирусом с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации. Диабетики должны постоянно находиться в контакте со специалистами, им важно контролировать возможное возникновение гипогликемии и повышение других показателей.

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Здоровье Коронавирус

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