Правительство России выделит дополнительные средства на выплату пособий по безработице

Правительство России одобрило выделение средств на выплату пособий по безработице. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сайт кабмина.

Деньги на выплату пособий выделят из правительственного резервного фонда. Как отмечается на сайте кабмина, принятие этого проекта позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

По словам премьер-министра России, на выплаты безработным выделят около 20 миллиардов рублей. Заседание правительства состоялось накануне. Михаил Мишустин отметил, что люди должны получить положенные им средства. Ранее он отмечал, что коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля официально зарегистрированных безработных стало в три с половиной раза больше.

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