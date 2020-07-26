Фото дня в Сыктывкаре: семейная прогулка и тельняшки

Сегодня по всей России празднуется день ВМФ. В этот яркий летний день сыктывкарцы вышли на улицы и проводят время со своей семьей. Наша подписчица запечетлила таких жителей столицы. Даже для песика тельняшку не забыли!

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