В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение26 июля 2020
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pixabay.com
В этом виноват коронавирус
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться на 15 процентов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
Стоимость интернета и телевидения может увеличиться на фоне эпидемии коронавируса. Председатель одной из компании, предоставляющей эти услуги, заявил, что во время изоляции все больше людей переходят в онлайн. Из-за этого нагрузка на сеть увеличилась
С 27 июля эта компания увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Также оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с. Сообщается, что подобные изменения коснутся почти всех компаний, предоставляющих услуги интернет и телевидение.
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