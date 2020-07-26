В Коми объявили повышенную пожароопасность

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми».

27 июля в Княжпогостском, Корткеросском, Ижемском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Ухтинском, Усть-Цилемском, Вуктыльском, Сосногорском, Печорском, Усинском и Интинском районах ожидается

чрезвычайно высокая пожароопасность (V класс).

В Усть-Вымском и Удорском районах ожидается высокая пожароопасность в лесах (IV класс). Постановлением Правительства Республики Коми от 18.05.2020 № 244 в населённых пунктах Республики Коми введён особый противопожарный режим. Введён запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ на территории поселений и городских округов, территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

Также введён запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на территориях общего пользования (за исключением территорий объектов общественного питания).

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: