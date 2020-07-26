В Сыктывкаре за торговым центром утонула 23-летняя девушка

25 июля в бетонном котловане за торговым центром «Июнь» утонула 23-летняя девушка. Об этом сообщает «Комиинформ».

В следственном комитете сообщили, что несколько молодых людей перелезли через забор на закрытую территорию на Октябрьском проспекте. Там компания решила устроить пикник со спиртными напитками и искупаться в котловане, наполненном водой, который был построен для произведственных целей.

Спустя какое-то время очевидцы нашли тело утонувшей. По словам ее друзей, они не видели, как она погибла. Компания покинула строительную территорию и оставили девушку в котловане. О причинах смерти они также не знают. Повреждений на теле девушке обнаружено не было. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту смерти сыктывкарки проводится проверка. Сейчас следователи провели осмотр места происшествия и собирают информацию, которая должна помочь установить обстоятельства смерти девушки.

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