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На трассе под Сыктывкаром произошла страшная авария (видео)

На трассе под Сыктывкаром произошла страшная авария (видео)

26 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото очевидца
Возможно машины столкнулись на высокой скорости.

На трассе под Сыктывкаром произошло ДТП. Одна машина разбилась полностью, другая улетела в кювет. 

В 10:00 на трассе около села Зеленец столкнулись две машины.Очевидец аварии прислал видео с места события. На нем видно две пожарные машины, сотрудников МЧС и скорой помощи. Одна из машин пострадала крайне сильно.

Детали ДТП остаются неизвестными.

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ДТП

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Очевидец аварии получает гонорар в размере 500 рублей за сообщение и видео. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА после окончания режима самоизоляции в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН

Комментарии 4

51 минуту назад Очевидцы
Три там машины повреждены, а не две.
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47 минут назад Иван
Бонус до 50000 на первое пополнение
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31 минуту назад 1234
Какие подробности? Кто и сколько пострадало?
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16 минут назад Очевидцы
1234
Какие подробности? Кто и сколько пострадало?
При нас четверым оказывали помощь, двое лежачие на носилках, в и.ч. беременная дама, мальчик сам шёл, ещё один сидел на обочине с сильно замотанной головой.
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