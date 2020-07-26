На трассе под Сыктывкаром произошла страшная авария (видео)26 июля 2020
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Фото очевидца
Возможно машины столкнулись на высокой скорости.
На трассе под Сыктывкаром произошло ДТП. Одна машина разбилась полностью, другая улетела в кювет.
В 10:00 на трассе около села Зеленец столкнулись две машины.Очевидец аварии прислал видео с места события. На нем видно две пожарные машины, сотрудников МЧС и скорой помощи. Одна из машин пострадала крайне сильно.
Детали ДТП остаются неизвестными.
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