На трассе под Сыктывкаром произошла страшная авария (видео)

На трассе под Сыктывкаром произошло ДТП. Одна машина разбилась полностью, другая улетела в кювет.

В 10:00 на трассе около села Зеленец столкнулись две машины.Очевидец аварии прислал видео с места события. На нем видно две пожарные машины, сотрудников МЧС и скорой помощи. Одна из машин пострадала крайне сильно.

Детали ДТП остаются неизвестными.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»