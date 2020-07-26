В Коми коронавирусом заразилось еще 66 человек

В Республике Коми официально подтверждено еще 66 случаев заражения коронавирусом. Актуальную статистику опубликовал сайт стопкоронавирус.рф, на котором размещается вся официальная информация о новой коронавирусной инфекции.

На 25 июля в регионе лабораторно подтверждено 5 100 (+66) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 3 311 (+21) человек.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»