В Коми коронавирусом заразилось еще 66 человек

За день от болезни никто не скончался
В Коми коронавирусом заразилось еще 66 человек26 июля 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Bernd Thissen / TASS
В Республике Коми официально подтверждено еще 66 случаев заражения коронавирусом. Актуальную статистику опубликовал сайт стопкоронавирус.рф, на котором размещается вся официальная информация о новой коронавирусной инфекции.
На 25 июля в регионе лабораторно подтверждено 5 100 (+66) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 3 311 (+21) человек.
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