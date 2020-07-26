Ученый рассказал, почему стоит употреблять меньше соли

Россияне в среднем употребляют около 12 грамм соли в день, хотя согласно рекомендациям ВОЗ и Минздрава должны есть только пять грамм. Руководитель «ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин рассказал, почему стоит уменьшить количество соли в еде.

Ученый отметил, что чрезмерное употребление соли, сахара, а также насыщенных жиров, может привести к развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Александр Батурин заявляет, что главным источником соли, помимо колбасы, является хлеб. Только в 300 граммах этого продукта содержится пять грамм соли.

Мужчина отмечает, что снизить содержание соли в еде непросто, так как она придает вкус, повышает эластичность клейковины и делает продукт приятным на вид.

Также много соли содержится продуктам, которые подверглись консервации, например, квашенная капуста или соленые огурцы. Рассол содержит бактерии, которые полезны для человека, однако большое количество с соли «убивает» весь эффект.

Александр Батурин напомнил, что в день нужно съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов, а также не стоит забывать о богатых белком продуктах: говядине, свинине, мясе птицы, яйцах, молоке и бобовых растениях.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»