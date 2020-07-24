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Подборка самого дорогого водного транспорта, который продают жители Коми

Подборка самого дорогого водного транспорта, который продают жители Коми

24 июля 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото avito.ru
Среди них есть аэролодки, катер на воздушной подушке и теплоход «Плавучий магазин»

Когда-нибудь хотели стать капитаном? К сожалению, в Коми вы вряд ли отправитесь в дальнее плавание, но осуществить свои мечты все же реально. Для неисправимых романтиков портал  PG11.ru  подготовил подборку судов, на которых можно избороздить все реки нашего необъятного края.

 
Аэролодка - 700 000 рублей

На десятом месте оказалась аэролодка «Зима-лето Камыш» с двигателем Subaru EF-25, 155 л.с. Длина судна 5,5 м, ширина - 2,2 м. Лодка зарегистрирована ГИМС. Судно продается на Вуктыле. 


 

Водометный катер «Томь-605 Классик» - 750 000 рублей

На девятой строчке самого дорогого водного транспорта, который продают в Коми, катер 2010 года выпуска в отличном состоянии с корпусом АМГ-6 и двигателем ЗМЗ-409 (74,5 л.с.).

На катер установлен новый импеллер и резинометаллический подшипник. Крыша сдвижная, съёмная. 7 посадочных мест, столик. Салон отапливается и трансформируется в полноценное спальное место на 2-3 человека.

Средний расход топлива - 0,5 л на км. Дополнительный свет. Катер стоит на учете в ГИМС. В комплекте родной двухосный прицеп 2010 года выпуска, тоже в отличном состоянии. Можно поторговаться и проверить судно вместе с владельцем. Катер продается в Сыктывкаре. 

Моторная лодка Rusboat-47 с мотором Mercury 60 - 780 000 рублей

В селе Усть-Уса продается моторная лодка. Как утверждает владелец, состояние лодки и мотора идеальное. Хозяин рассказывает, что в эксплуатации судно находится с 2017 года, но оно мало б/у: отъездили всего 100 моточасов.

У лодки встроенный топливный бак на 55 литров, насос для откачки воды, топливный водоотделитель, установлена музыкальная система. 

Катер Yanmar - 1 500 000 рублей

На седьмом месте расположился катер японского производителя YANMAR FM-27 1997 года выпуска. Корпус выполнен из стеклопластика. Длина катера 7,35 м, ширина - 2,2 м, высота борта - 1,2 м. Минимальная высота надводного борта 0,7 м. Грузоподъемность 700 кг. 
У катера дизельный стационарный двигатель Yanmar мощностью 92 л.с., навигационные огни, лебедка, GPS-навигатор, рация. Расход топлива экономичный - 15-17 литров в час.

Также есть новый двухосный прицеп, зарегистрированный в ГИБДД. Продавец находится в Усинске. Он готов поторговаться и предоставить дополнительные фото.

Катер «Хивус-10» - 1 600 000 рублей 

На шестой строчке самого дорого водного транспорта - катер на воздушной подушке «Хивус-10». Это десятиместная «амфибия», которая подходит для пассажирского, спасательного, туристского, медицинского, грузового и патрульного судна круглый год.

Год выпуска -  2007, состояние хорошее, на ходу. Зарегистрирован в ГИМС. Двигатель дизельный «Газ 560», мощность 80,9 л.с. Время эксплуатации - 804 моточаса.
В 2015 году произведена замена всего гибкого ограждения, проведены работы по обслуживанию и настройке двигателя, заменены форсунки и фильтры, навесное оборудование двигателя, топливные шланги, патрубки радиатора.

У катера дополнительная комплектация: двойное остекление, запасные ремни, (в том числе маршевый), вебасто, два дополнительных топливных бака по 60 л, аккумулятор 100 Ач и запчасти. Есть прицеп (трейлер) для перевозки катера МЗСА, 821711 переделан для самостоятельной погрузки. Катер находится в Сыктывкаре. 

Катер Grizzly 580 HT - 1 700 000 рублей

В муниципальном районе Печора, в поселке городского типа Путеец
продается катер вместе с мотором «Меркурий» 150 л.с., мотопробег - 83 часа.

На судно установлены фароискатель, сигнал, GPS, магнитола.


Катер на воздушной подушке Марс-700 - 1 850 000 рублей

В Усинске продается катер 2011 года выпуска. В 2017 году на него были установлены новые лыжи, а после этого он больше не эксплуатировался.


 
Теплоход «Плавучий магазин» М-105 - 3 700 000 рублей

Тройку самого дорого водного транспорта, который продают в Коми открывает теплоход длиной 31 м и шириной 6 м с водометом и системой навигации. Он находится в Ижемском районе, в Щельяюре. Грузоподъемность судна - 60 тонн, осадка - 0,7 метра. Теплоход стоит на учете в «Северодвинском бассейне внутренних водных путей», государственном судовом реестре.

Верхняя палуба используется как склад стройматериалов. Нижняя палуба - продовольственный магазин и склад, на котором установлена морозильная камера емкостью 5 кубов. На палубе четыре кубрика, камбуз, туалет, душевая.

 

Аэролодка «Север Фантом 750К» - 6 945 000 рублей 

Почетное второе место занял надежный «автомобиль на воде» премиум-класса - аэролодка «Фантом 750К. Это полноразмерный «джип», престижный, проходимый и комфортный.
Цельносварной алюминиевый корпус исключает случаи, когда лодка может перевернуться, и защищает от повреждений. Секционные баллоны под «чешуей» исключают вероятность потопления даже при повреждении в момент самой экстремальной эксплуатации.
Отделка каюты сравнима с салоном хорошего внедорожника, что означает повышенное внимание к обивке кресел, шумоизоляции, климат-контролю.
Внутри каюты установлены оригинальные передние сидения для водителя и пассажира с боковой поддержкой. Заднее сидение – сплошное. Боковые рундуки раскладываются в спальные места. 


Продавец - компания-производитель, которая предоставляет гарантию, возможность Trade-In, комплектующие и 5 сервисных центров по всей стране.  

Технические характеристики:
Двигатель: Chevrolet LS-3-430 (мощность 430 л.с. / объем 6200 см3).
Макс. скорость: До 100/150 км/ч
Расход топлива 35-90 л/ч
Габариты: Длина, ширина, высота 7,55 / 2,45 / 2,5 м
Габариты передней площадки 1,9 / 2,1 м
Сухая масса: 1200 кг
Грузоподъемность До 1800 кг
Пассажировместимость До 6 человек.

 
Земснаряд дизельный 1400.40 - 97 000 000 рублей

Первую строчку рейтинга занял земснаряд из Сыктывкара. Это плавучая машина, оборудованная механизмами, агрегатами и устройствами для подводной разработки грунта, добычи и транспортировки его на необходимое расстояние с последующей укладкой. С помощью земснаряда можно добыть песок и гравий из карьера, очистить водоемы, начиная от паркового пруда или отстойника комбината до углубления реки, озер. 
 
А какое судно хотели бы вы приобрести? Пишите в комментариях! 

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