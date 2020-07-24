Самолет до Сыктывкара не смог приземлиться из-за тумана

Рейс UTair из Москвы не смог приземлиться с первого раза в Сыктывкаре из-за плотного тумана, пишет «Комиинформ».

Как оказалось, Ррейс Москва - Сыктывкар вылетел из Москвы 24 июля в 1.30. Однако из-за ливня, который прошел несколькими часами ранее, над столицей Коми поднялся туман, что сделало посадку небезопасной. Как сообщил директор аэропорта Владимир Александров, самолет сделал несколько кругов над городом и ушел на дозаправку в Казань.

- Как только самолет взял курс на Казань, туман рассеялся. После дозаправки в Казани, в Сыктывкаре борт приземлился в условиях прекрасной видимости, - сообщил Владимир Александров.

В результате посадка была совершена в 6.47, в 7.55 на Москву уже вылетел обратный рейс. Напомним также, недавно стало известно, что на первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. При этом дата начала международных полетов до сих пор не определена.

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