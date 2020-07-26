Брызгас и ахтерштевень: как много морских терминов вы сможете угадать?

Ежегодно в последнее воскресенье июля в России отмечается памятный день Военно-Морского Флота Российской Федерации. В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ. Портал PG11.ru подготовил 15 морских терминов, чтобы вы могли проверить, насколько вы знакомы с миром моряков.

Ответьте всего на 15 вопросов и, разумеется, не забывайте делиться своими результатами в комментариях! Важно - чтобы тест отображался, отключите блокировщик рекламы!

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»