В России предложили ввести новый пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет, чтобы стимулировать население самостоятельно копить на дополнительную пенсию, пишут «Известия».

По мнению авторов инициативы, лимит для исчисления льготы следует увеличить до 400 тысяч рублей либо до 6% от зарплаты. Таким образом, россияне смогли бы возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тысяч ежегодно.

Это могло бы послужить стимулом для того, чтобы люди копили деньги на пенсию, считают в АНПФ и НАПФ. Нынешний налоговый вычет предоставляют на сумму до 120 тысяч рублей в год, то есть вернуть можно 15,6 тысячи рублей. Он состоит из четырех компонентов: медицинского, образовательного, страхования жизни и пенсионного обеспечения. Авторы письма отмечают, что он не индексировался более десяти лет, а низкая ставка НДФЛ «делает его еще менее привлекательным».

В Банке России отметили, что для обсуждения этой инициативы потребуется оценить потенциальный эффект от ее реализации.

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