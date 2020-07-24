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Врачи назвали самые первые признаки рака желудка

Врачи назвали самые первые признаки рака желудка

24 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Pixabay.com / Врачи сообщили о первых признаках рака желудка
Некоторые симптомы могут насторожить большинство людей

Врачи рассказали, по каким признакам можно распознать рак желудка. Некоторые из симптомов наблюдаются у множества людей. Мнение специалистов со ссылкой на издание Focus публикует «Московский комсомолец».

На развитие рака желудка указывают отрыжка, изжога, сонливость, расстройство сна, тошнота, метеоризм, потеря аппетита, нарушение концентрации внимания. В начале онкология может протекать бессимптомно, поэтому регулярное обследование необходимо. А если наблюдается один или несколько вышеуказанных признаков, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Такие выводы сделал специалист из клиники Эссен-Митте Майкл Шталь.

Основным фактором вероятности появления рака желудка является бактерия хеликобактер пилори, которая заражает разные участки органа и двенадцатиперстной кишки. Также онкологию вызывают курение, рефлюксное заболевание, операции на желудке, неправильное питание, лишний вес, хроническое воспаление желудка. Причиной опухоли в желудке могут стать и рак толстой кишки или груди.  

Чтобы снизить вероятность развития рака желудка, рекомендуется бросить курить, избавиться от ожирения, исключить из рациона плесневелые и испорченные продукты.

Ранее мы писали о том, что группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса. Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке. При этом сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19. Ученые пока не могут сказать, насколько широко распространен симптом среди всех заболевших.

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