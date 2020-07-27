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Бездомные и коронавирус: как в Сыктывкаре выживают люди, которые оказались на улице

Бездомные и коронавирус: как в Сыктывкаре выживают люди, которые оказались на улице

27 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Бездомные и коронавирус: как в Сыктывкаре выживают люди, которые оказались на улице
Помощь поступает со всех сторон

Эпидемия коронавируса ударила по всем слоям населения, однако особенно сильно затронула бездомных. Как они перенесли все тяготы 2020 года и кто им помогал? Портал PG11.ru подготовил для вас подробный материал о неравнодушных, которые помогают людям без жилья.

В Сыктывкаре оказалось много неравнодушных к положению бездомных людей. Раньше люди помогали таким личностям «монетой». Однако в период коронавируса бездомные лишились такой возможности. Тут пришли на помощь волонтерские организации.

Сыктывкарский волонтерский проект «Сытый гражданин» занимается помощью обездоленным и малоимущим. Добровольцы оказывают наибольшую поддержку бездомным в Сыктывкаре, снабжая их пайками и горячим питанием. Один из организаторов общественного движения Илья Костин поделился своим мнением по поводу ситуации с бездомными.

Бездомным, к сожалению, сейчас приходится очень тяжело. Им нельзя гулять на улице, так как сотрудники их сразу задерживают. Помощи ждать тоже неоткуда. Но несмотря на все трудности, они стараются соблюдать социальную дистанцию. К примеру на раздаче пищевых наборов они стоят друг от друга на расстоянии и стараются лишний раз не контактировать, - рассказывал Илья в начале режима самоизоляции.

Даже сейчас, при ослаблении режима самоизоляции, помощь бездомным от организации продолжается. Недавно бомжам собирали деньги на мобильные телефоны. Организатор проекта отметил, что это не продукт первой необходимости, однако бездомным также необходимы телефоны как и всем.

Мы также помогаем бездомным в решении юридических вопросах: восстановление документов, паспорт и так далее. Также им необходима связь с организаторами проекта, чтобы не получалось казусных ситуаций, когда невозможно выйти на связь с человеком, - отмечает Илья Костин. 

Мы спросили у сыктывкарцев, помогают ли они бездомным:

 

Большинство отметило, что вовсе не помогают бездомным. Однако, как отмечает организатор проекта «Сытый гражданин», в период эпидемии наблюдался небывалый подъем помощи, как материальной, так и физической. 

Конечно, пандемия перевернула мир с ног на голову - кажется, что мы смотрим нескончаемое реалити-шоу, где люди теряют работу и остаются без средств к существованию. Но гораздо важно другое - каждый день мы открываем для себя миры добра, бескорыстности и самопожертвования. Сейчас гораздо чаще, чем раньше. Это невероятно, удивительно, бесценно. Спасибо! - заключает Илья Костин.

Помощь людям, оказавшимся на улице, осуществлялась и на государственном уровне. В период эпидемии коронавируса работал «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий города Сыктывкара». 

Мы стараемся помочь максимальному количеству людей. У нас есть пайки, горячее питание, юрист и ночлег. Также мы очень полагаемся на помощь волонтеров и просто неравнодушных жителей города, - отмечают в центре социальной адаптации.

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