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Центр социальной помощи ищет деньги на подгузники для больных детей

Центр социальной помощи ищет деньги на подгузники для больных детей

23 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
https://kolomna-dr.ru/nashi-deti / Дети Коломенского специализированного дома ребенка
Значение имеет каждый рубль

В редакцию портала PG11.ru пришло письмо с просьбой о помощи. Центр социальной помощи для детей с органическим поражением центральной нервной системы разыскивает деньги на средства личной гигиены для детей буквально по всей России.

В письме содержалась информация о Доме ребенка, которому нужна помощь, небольшая смета и реквизиты:

- Центр социальной помощи «Диана» учрежден людьми, неравнодушными к проблемам социально незащищенных слоев населения. Основная наша миссия - предоставление услуг детям, престарелым и инвалидам, повышение качества жизни в медицинских и сиротских учреждениях, помощь больным детям в лечении и реабилитации. 

«Коломенский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» находится в Московской области. В нем проживает 80 детей - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от нуля до четырех лет. Дом ребенка ежемесячно нуждается в предметах личной гигиены и бытовой химии.

Дом ребенка - учреждение, в котором воспитывают детей первых четырех лет жизни, временно или навсегда оставшихся без попечения родителей. Основная задача дома ребенка - обеспечить своевременное и полноценное физическое и психическое развитие детей, оптимальное состояние здоровья, подготовить их к жизни в обществе, облегчить им социальную адаптацию. Профессиональная деятельность в доме ребенка направлена на создание для детей условий, близких к семейным, а именно на установление и поддержание оптимальных взаимоотношений между ребенком и ухаживающим за ним взрослым. 

По предварительным подсчетам на приобретение подгузников ежемесячно требуется в среднем около 30 000 рублей. Выделяемых государством средств не всегда хватает в полном объеме. 

Обращаемся к вам с просьбой поучаствовать в жизни детей, помочь в меру сил и возможностей с приобретением средств личной гигиены и бытовой химии. Будем рады сотрудничеству с вами и благодарны за любую помощь. Кроме денежной помощи мы, конечно же, всегда рады любой другой поддержке, которая была бы необрименительна для вас и полезна для нас. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и счастья!, - написано в обращении.

В прилагаемом к письму списке указано, что на сегодняшний день Дому ребенка необходимы подгузники от нулевого до седьмого размера. 29 886 рублей - вот сколько стоят все необходимые средства личной гигиены.

Заместитель главного врача «Коломенского специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» Дмитрий Колесников подтвердил, что Дом ребенка уже давно сотрудничает с Центром социальной помощи «Диана», и что помощь и правда требуется. 


Средства можно переводить по следующим реквизитам:

АНО «ДИАНА»
ИНН 5022054802
КПП 502201001
р/с 40703810340000003006
БИК 044525225
ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225

Назначение платежа: благотворительная помощь по письму № 0574/2020 от 18.07.2020 года

Более подробную информацию можно получить здесь:

телефон 8 499 391 70 55
e-mail diana-ano@mail.ru
на официальном сайте центра
в группе «ВКонтакте»

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