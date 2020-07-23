Фото дня от сыктывкарца: завораживающая красота неба над Коми

@serega_s93

#Природа #Коми #яркиекраски #Syktyvkar #Сыктывкар #дача #nature #небо #тучи #sky #autumn #leaves

#leaffall #contrast #autumnmood #brightcolors #pg11_фотодня #mobilephotography #meizu

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.