К Земле приблизится одна из ярчайших Комет

Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) приблизится к Земле на минимальное расстояние в четверг, пишет РИА Новости.

Как сообщали ранее в Московском планетарии, 23 июля недавно открытая комета подойдет к нашей планете на 103,52 миллиона километров. Астрономы отмечают, что блеск кометы уже начал слабеть, и она видна не так хорошо, как была в середине июля. Сейчас ее можно разглядеть на небе вечером и в первую половину ночи. Она должна находиться где-то между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.

В то же время относительная близость NEOWISE к Земле может облегчить наблюдения. Кроме того, ночи сейчас стали темнее, чем в период максимальной яркости кометы. В середине июля увидеть комету можно было с помощью любого оптического прибора, будь то подзорная труба, монокуляр, бинокль или телескоп. В небольшие бинокли можно рассмотреть звездообразное псевдоядро. А при помощи средних и больших телескопов можно рассмотреть структуру хвоста кометы.

C/2020 F3 (NEOWISE) – комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. Ранее ее с борта Международной космической станции сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер. По словам космонавта, это самая яркая за последние семь лет комета.

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