Сотрудники ГИБДД прямо с рейда доставили сыктывкарца в военкомат (фото)

С 20 по 26 июля в Сыктывкаре проходят массовые проверки водителей на предмет использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Корреспондент портала PG11.ru побывал на одном из рейдов ГИБДД и выяснил, как много сыктывкарцев ездит непристегнутыми и что им за это может грозить.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Антон Ишутин рассказал, что если не пристегнут сам водитель, то ему грозит штраф 1 000 рублей. Если водитель пристегнут, но не пристегнут пассажир, то ответственность несет как водитель, так и пассажир: 500 рублей штрафа получает пассажир, 1 000 рублей - водитель. В течение 20 дней каждый имеет право оплатить 50% штрафа. Если водитель перевозит непристегнутого несовершеннолетнего, ребенка до 12 лет без использования специальных удерживающих устройств на переднем сидении, ребенка до семи лет без использования специальных удерживающих устройств на заднем сидении , то ему грозит штраф посерьезнее - 3 000 рублей, его тоже можно оплатить со скидкой в 50% в первые 20 дней.

Ели ремни безопасности не предусмотрены конструкцией автомобиля, то к ответственности водителя такого автомобиля не призывают, но если водитель самостоятельно демонтировал ремни, то ТС признается неисправным, за это также предусмотрена ответственность. Штрафов за неправильную перевозку домашних животных не предусмотрено, но инспектор рекомендует использовать специальные перевозки или удерживающие средства, чтобы обезопасить и животное, и водителя, и пассажиров, и других участников дорожного движения.

Антон Ишутин рассказал, что рейды касательно ремней безопасности проводятся 2-3 раза в год, в зависимости от задач рейда выбираются разные места:

- Выбор локации экипажей на рейдах зависит от того, какой проводится рейд. Чаще всего это оживленные перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы и места концентрации ДТП: в Сыктывкаре это перекресток улиц Коммунистической и Старовской, и перекресток Октябрьского проспекта и улицы Красных Партизан.

Часто водители пропускают ремень за спиной и просто накидывают верхнюю часть ремня:

- Это тоже нарушение, по сути водитель не пристегнут, поэтому и штраф такой же - 1 000 рублей, - сообщил инспектор.

Также Антон Ишутин рассказал, что чаще всего люди объясняют нежелание пристегиваться тем, что ремень причиняет неудобства:

- Сейчас жарко, люди в майках, тонких рубашках. И водители оправдываются тем, что ремень натирает им кожу. Еще одно популярное объяснене: «Я только отъехал». Даже если вы передвигаетесь по двору и вам нужно проехать два метра - все в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности еще до начала движения.

Напомним, массовые проверки продлятся до 26 июля. С 20 июля по 22 июля сотрудники ГИБДД выявили 540 нарушений, их них: 127 водителей были непристегнуты, четыре водителя нарушили правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. По результатам рейда 23 июля 10 водителей оказалось непристегнутыми.

Еще один горожанин перевозил ребенка на заднем сидении без удерживающих устройств и не пристегнутым. Ребенок находчиво спрятался между сидениями, но инспекторы все равно его заметили, поэтому водителю придется заплатить штраф в 3 000 рублей.

Фото Антона Ишутина

И еще одного человека сотрудники ГИБДД доставили в военкомат - горожанин оказался в розыске из-за уклонения от армии, это выяснилось, когда водителя пробивали по базам данных.

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