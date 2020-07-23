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На «ковидные» выплаты медикам Коми выделили почти 100 миллионов рублей

На «ковидные» выплаты медикам Коми выделили почти 100 миллионов рублей

23 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото "Моя Воркута"
До 31 июля средства планируется перечислить на счета организаций

Правительство России приняло решение выделить Республике Коми более 91,7 миллионов рублей для выплаты компенсаций медикам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Коми.

Напомним, исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба дважды встречался с врачами, внимательно выслушал все их требования, подписал указ о выделении дополнительных средств из республиканского бюджета и добился значительного увеличения компенсаций из федеральных средств. Средства предназначены на обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных регионами расходов на указанные цели.

Бюджетные ассигнования будут доведены до Министерства здравоохранения Республики Коми 23 июля, до 31 июля средства планируется перечислить на лицевые счета медицинских организаций республики.

Кстати, медработникам, которые борются с заболеванием COVID-19, предлагают разрешить досрочный выход на пенсию. Об этом рассказали в партии «Единая Россия», которая организовала общественное обсуждение возможных изменений в трудовое законодательство в связи с пандемией коронавируса.

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